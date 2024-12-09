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Edirne'de Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:01
Edirne'de Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'de bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Kırklareli-Edirne kara yolu Oğulpaşa kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 39 NF 886 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.Ç., otomobilde bulunan H.Ç. ve K.Ç., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Edirne'de otomobil devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobil devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobil devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobil devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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