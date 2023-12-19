Edirne'de dip seviyeleri gören sulama göleti, yağışlarla yeniden dolmaya başladı

Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin ve Büyükgerdelli köylerindeki 6 bin dekarlık tarım arazisi, Keramettin Göleti'nden su alıyordu. Ancak gölet, yazın yaşanan kuraklık ve sıcaklık nedeniyle neredeyse kurumuştu. Göletten sulama yapılamadığı için mısır, ayçiçeği ve yonca gibi ürünlerde verim düştü. Keramettin Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı ve Muhtar Erdoğan Uzun, göletin en son 35 yıl önce kuruduğunu söyledi.

Son günlerde bölgede yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Bu yağışlar sayesinde gölet su tutmaya başladı. Göletin doluluk oranı yüzde 25'e çıktı. Uzun yaptığı açıklamada, yağışların gölete ve ürünlere iyi geldiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Göletimiz bugün yüzde 25 doluluk seviyesine geldi. Aralık ayındayız, inşallah mart ayına kadar tam kapasite dolacaktır. Yağışlar çok güzel geldi. Hem ekili ürünlerimize faydalı oldu hem de su kaynaklarımızı doldurdu. Çiftçimiz mutlu. Yaz aylarında gölet yüzde 5 seviyeye gerilemiş sadece balıkların yaşayabileceği su kalmıştı. O zaman da dip savak temizliği yapmıştık. Hatta o kadar kurak olmuştu ki ilk kez dip savak görülmüştü. İnşallah gelecek yılda da yağışlar devam eder ve geçen dönemki gibi kötü bir sezon geçirmeyiz."

Erdoğan Uzun, bölgede hayvancılığın yaygın olduğunu, sulama alanında ise mısır ve ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştirildiğini anlattı.