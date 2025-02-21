Edirne'de Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de Soğuk Hava Etkisi Devam Ediyor

Edirne'de soğuk ve dondurucu hava, günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hafta başında etkili olan kar yağışının ardından, kentte hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Bu durum, çeşitli buzlanmalara yol açtı.

Özellikle Atatürk Mahallesi'nde bulunan suni göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Kent genelinde ölçülen hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olması, soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini gösteriyor.

Buzda Kayan Araç Kazaya Neden Oldu

Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir otomobil, Bahriye Üçok Caddesi'nde meydana gelen kazada ağaca çarparak durabildi. Ü.A. yönetimindeki 61 AAC 973 plakalı otomobil, kaygan zeminde kayarak refüjü aşması sonucu ağaçla çarpıştı.

Kaza sonrası sürücünün durumu hakkında bilgi vermesi üzerine olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda aracın maddi hasar gördüğü bildirildi.

Yerel yetkililer, sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Edirne'de soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiledi. Kentte buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir otomobil ağaca çarparak durabildi.

Edirne'de soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiledi. Kentte buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir otomobil ağaca çarparak durabildi.