Edirne'de dron destekli denetimde alkollü motosiklete 28 bin 937 lira ceza

Edirne'de dron destekli denetimde alkollü motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira ceza kesildi; kasksız motosiklet otoparka çekildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 22:38
Dron ve sivil ekip iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimde kask ve alkol ihlalleri tespit edildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezinde yaptığı denetimde sürücüleri trafik kurallarına uyup uymadıkları yönünden kontrol etti.

Denetimler, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde dron desteğiyle yürütüldü. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, sivil ekiplerin ihbarı üzerine resmi ekipler tarafında oluşturulan kontrol noktasında durduruldu.

Kontrollerde, sürücü ve yolcunun kask takmadığı belirlenen 22 ADE 560 plakalı motosiklet durduruldu. Yapılan ölçümde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye ihlalleri nedeniyle toplam 28 bin 937 lira idari para cezası uygulandı ve motosiklet otoparka çekildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı ekipler, Zübeyde Hanım Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, alkollü motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira ceza kesildi.

