Edirne'de Dünya Diyabet Günü'nde Kan Şekeri ve Tansiyon Ölçümü Yapıldı

Edirne'de Diyabet Farkındalık Etkinliği

Edirne'de, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, vatandaşlara yönelik kan şekeri ve tansiyon ölçümü gerçekleştirdi.

Stantta Ölçümler Yapıldı

İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı tarafından Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta, katılımcıların kan şekeri, tansiyon ve bel bölgesi ölçümleri yapıldı. Ölçüm sonuçlarına göre, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Farkındalık ve Eğitim Amacı

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Ünsar, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Diyabetin Farkında Olun, Sağlıklı Olun" sloganıyla toplumu bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ünsar, etkinliğin Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "Halkımızın kan şekerini ve tansiyonunu ölçümleyip, anket çalışması yapıyoruz. Hemşirelik 2. sınıf öğrencilerimiz de bu uygulamada aktif rol alıyor" dedi.

Vatandaş Görüşleri

Etkinliğe katılan Ülkü Dolaştır, öğrencilerin davetiyle kan şekerini ölçtürdüğünü ve sonuçtan memnun kaldığını ifade etti. Dolaştır, 2-3 aydır şekerini ölçtürmediğini ve sonuçların normal çıkmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Bir diğer katılımcı İbrahim Yılmaz ise, kan şekeri ölçümünün biraz yüksek çıktığını paylaşarak, bu sayede durumunu öğrenmiş olmanın önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.