DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,22 0,27%
ALTIN
2.808,99 1,2%
BITCOIN
3.136.502,08 -1,35%

Edirne'de Dünya Diyabet Günü'nde Kan Şekeri ve Tansiyon Ölçümü Yapıldı

Edirne'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinliği kapsamında, vatandaşların kan şekeri ve tansiyonu ölçüldü.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:44
Edirne'de Dünya Diyabet Günü'nde Kan Şekeri ve Tansiyon Ölçümü Yapıldı

Edirne'de Diyabet Farkındalık Etkinliği

Edirne'de, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, vatandaşlara yönelik kan şekeri ve tansiyon ölçümü gerçekleştirdi.

Stantta Ölçümler Yapıldı

İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı tarafından Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta, katılımcıların kan şekeri, tansiyon ve bel bölgesi ölçümleri yapıldı. Ölçüm sonuçlarına göre, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Farkındalık ve Eğitim Amacı

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Ünsar, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Diyabetin Farkında Olun, Sağlıklı Olun" sloganıyla toplumu bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ünsar, etkinliğin Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "Halkımızın kan şekerini ve tansiyonunu ölçümleyip, anket çalışması yapıyoruz. Hemşirelik 2. sınıf öğrencilerimiz de bu uygulamada aktif rol alıyor" dedi.

Vatandaş Görüşleri

Etkinliğe katılan Ülkü Dolaştır, öğrencilerin davetiyle kan şekerini ölçtürdüğünü ve sonuçtan memnun kaldığını ifade etti. Dolaştır, 2-3 aydır şekerini ölçtürmediğini ve sonuçların normal çıkmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Bir diğer katılımcı İbrahim Yılmaz ise, kan şekeri ölçümünün biraz yüksek çıktığını paylaşarak, bu sayede durumunu öğrenmiş olmanın önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anayasa Mahkemesi'nden Kuaför Davası İle İlgili Önemli Karar
2
İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Gündeme Geldi
3
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 500 Bini Aşan Okura Ev Sahipliği Yaptı
4
Trump, 47. Başkan Olarak Kabineyi Şekillendirmeye Devam Ediyor
5
Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri için Destek Mesajı
6
Bursa'daki Yangında Bir Ceset Bulundu
7
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak