Edirne'de Duru Pakarda Davasında Savcıdan 'Ağırlaştırılmış Müebbet' Talebi

Mahkeme kararları, mütalaa ve aile açıklamaları

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 15 yaşındaki Duru Pakarda'nın öldürülmesiyle ilgili sanık K.C.A. hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı; Pakarda ailesi ve avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, kapalı gerçekleştirilen duruşmada sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Savcının celsede açıkladığı mütalaada, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sanığın avukatı değil, olayla ilgili konuşan avukat Süleyman Eren, olayın "planlı cinayet" olduğunu öne sürdü. Eren, mütalaaya karşı savunmanın bir sonraki celsede yapılacağını ve bazı şahitlerin de önümüzdeki celse dinleneceğini belirtti. Eren, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle alınacak cezanın 18 ile 24 yıl arasında uygulanacağını kaydetti.

Duru'nun annesi Sıla Lale, kızını kaybetmenin acısının dinmediğini ifade etti ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Lale, adliye önünde yaptığı açıklamada, olay yerindeki kişilere yönelik iddialarını yineleyerek tepkisini dile getirdi.

Olay

Olay, 17 Ağustos 2024'te Fatih Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. İddialara göre sanık K.C.A., yanında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterdiği sırada silahın ateş alması sonucu Duru Pakarda yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Pakarda, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası K.C.A. silahla yakalanıp tutuklandı.

Duru Pakarda davasının bir sonraki duruşmasında, savunma ve bazı şahit beyanlarının alınması bekleniyor.

