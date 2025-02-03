Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakaladı. Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen göçmenlerin özellikle Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenildi.
Denetim ve Kontroller Sürüyor
Güvenlik ekipleri, kentin çeşitli noktalarında düzenlediği kontrollerle düzensiz göç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan operasyonlarla, yasa dışı geçişlerin engellenmesi hedefleniyor.
Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.