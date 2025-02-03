DOLAR
35,93 -0,2%
EURO
36,77 1,27%
ALTIN
3.218,95 0,2%
BITCOIN
3.388.156,36 3,6%

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadeleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 08:59
Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakaladı. Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen göçmenlerin özellikle Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Denetim ve Kontroller Sürüyor

Güvenlik ekipleri, kentin çeşitli noktalarında düzenlediği kontrollerle düzensiz göç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan operasyonlarla, yasa dışı geçişlerin engellenmesi hedefleniyor.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Münbiç'te Bombalı Saldırı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti
2
Artvin'de Karla Kapanan Yolda Hasta Tahta Kızakla Taşındı
3
Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli Ücretine Açıklama: 2030'a Kadar Ücretli Olacak
4
Mersin'de 39 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
5
Trump'tan Avrupa Birliği'ne Yeni Tarife Uyarısı
6
Bursa'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
7
MİT, PKK/YPG Sorumlusunu Suriye'de Nokta Operasyonla Ele Geçirdi

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor