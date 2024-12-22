Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 15 Kişi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen toplam 15 yabancı uyruklu kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçün önüne geçmek amacıyla il genelinde gerçekleştirilen sıkı denetim ve kontroller sonucunda, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu olan bu düzensiz göçmenler tespit edildi.

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Güvenlik birimlerinin bu tür operasyonlara devam edeceği bildirildi.