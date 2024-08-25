Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Kişi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göç Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 24 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz Göçle Mücadele

İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç olaylarının önüne geçmek için gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Enez ve İpsala ilçelerinde yapılan kontrollerde, Suriye ve Sudan uyruklu 24 kişi tespit edildi.

Göçmenlerin Durumu

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Güvenlik güçleri, benzer operasyonlara devam ederek düzensiz göçün önlenmesi için çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.