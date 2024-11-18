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Edirne'de Düzensiz Göçmenlerle Birlikte FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de yapılan polis uygulamasında yakalanan FETÖ şüphelisi A.U. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:40
Edirne'de Düzensiz Göçmenlerle Birlikte FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de Düzensiz Göçmenlerle FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir uygulamada, düzensiz göçmenlerle birlikte FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Düzenlenen operasyonun detaylarına göre, A.U. adlı FETÖ şüphelisi, Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 11 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve işlemleri tamamlandı.

Bu olay, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği şok uygulamaların bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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