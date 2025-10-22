Edirne'de Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Edirne Talatpaşa Mahallesi'nde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı; hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 19:22
Talatpaşa Mahallesi'nde kaza, 34 TR 689 plakalı otomobil karıştı

R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil, Edirne'nin Talatpaşa Mahallesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

