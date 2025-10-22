Edirne'de Elektrikli Bisikletle Kaza: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Edirne Talatpaşa Mahallesi'nde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 21:17
Edirne'de meydana gelen kazada, R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil ile bir elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Elektrikli bisikletin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

