Edirne'de Emniyette Modernleşme: Çorum kaloriferi döneminden yeni polis ve jandarma araçlarına

52 polis ve 30 jandarma aracının anahtar teslim töreni

İçişleri Bakanlığı tarafından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne 52, İl Jandarma Komutanlığı'na 30 yeni araç tahsis edildi. Araçların anahtar teslim töreni Edirne Sarayiçi'nde düzenlendi.

Törende konuşan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 1990'lı yıllarda polis araçlarında piknik tüpleriyle ısınıldığına dikkat çekti. Ayhan, Çorum kaloriferi ve piknik tüpüyle ısınılan araçlardan modern teknolojiyle donatılmış araçlara geçiş yapılmasının ve çok iyi şartlarda çalışmanın devletin gücü olduğunu vurguladı.

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş de yeni araçların emniyet ve asayiş faaliyetleri çerçevesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Vali Yunus Sezer ise güvenlikte tasarruf yapılamayacağını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik konusunda hiçbir zaman tasarrufa gitmeden maliyet hesabı yapmadan hem yurt dışında hem de yurt içinde kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Tören, araçların konvoy geçişi yapmasıyla sona erdi.

