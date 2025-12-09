DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,81 -0,23%
BITCOIN
3.854.134,89 0,22%

Edirne'de Emniyette Modernleşme: Çorum kaloriferi döneminden yeni polis ve jandarma araçlarına

İçişleri Bakanlığı tarafından Edirne'ye tahsis edilen 52 polis ve 30 jandarma aracı törenle teslim edildi; Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan geçmişteki Çorum kaloriferi dönemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:28
Edirne'de Emniyette Modernleşme: Çorum kaloriferi döneminden yeni polis ve jandarma araçlarına

Edirne'de Emniyette Modernleşme: Çorum kaloriferi döneminden yeni polis ve jandarma araçlarına

52 polis ve 30 jandarma aracının anahtar teslim töreni

İçişleri Bakanlığı tarafından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne 52, İl Jandarma Komutanlığı'na 30 yeni araç tahsis edildi. Araçların anahtar teslim töreni Edirne Sarayiçi'nde düzenlendi.

Törende konuşan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 1990'lı yıllarda polis araçlarında piknik tüpleriyle ısınıldığına dikkat çekti. Ayhan, Çorum kaloriferi ve piknik tüpüyle ısınılan araçlardan modern teknolojiyle donatılmış araçlara geçiş yapılmasının ve çok iyi şartlarda çalışmanın devletin gücü olduğunu vurguladı.

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş de yeni araçların emniyet ve asayiş faaliyetleri çerçevesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Vali Yunus Sezer ise güvenlikte tasarruf yapılamayacağını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik konusunda hiçbir zaman tasarrufa gitmeden maliyet hesabı yapmadan hem yurt dışında hem de yurt içinde kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Tören, araçların konvoy geçişi yapmasıyla sona erdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE 52, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA 30...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE 52, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA 30 YENİ ARAÇ TAHSİS EDİLDİ.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE 52, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA 30...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
2
İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı
3
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu
4
Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar
5
Sakarya'da SASKİ Anaokullarında "Su Müfettişi" ile Su Tasarrufu Eğitimi
6
Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'
7
Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi