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Edirne'de Engellilerin Başarı Hikayeleri Paylaşıldı

Edirne’de, engelliler ve yakınları başarı hikayelerini anlattı, sorunlarına çözüm önerileri sundu.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:57
Edirne'de Engellilerin Başarı Hikayeleri Paylaşıldı

Edirne'de Engelli Bireylerin Anlamlı Etkinliği

Edirne'de engelliler ve yakınları, başarı hikayelerini ve hayatlarını kolaylaştıracak isteklerini paylaştıkları anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Trakya Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu tarafından gerçekleştirilen "Biz de Varız" isimli program, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda yapıldı.

Inspirasyon Dolu Hikayeler

Etkinlikte, Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu görme engelli Ümit Ekrem Mikyas, konuklara piyano dinletisi sundu. Mikyas, "Doktorlar yürüyüp konuşamayacağımı söylediler ama Allah bir mucize yarattı. 2024 yılında Trakya Üniversitesine kaydımı yaptırdım ve burada çok güzel 4 yıl geçirdim. Mezun olmama rağmen beni bırakmadılar," dedi.

Diğer bir katılımcı olan işitme engelli Oğuzhan Tuncay ise günlük hayatta ve iş yaşamında yaşadığı zorlukları dile getirdi. Tuncay, "İşitme engelli bireyler ile iletişim kurabilmek için işaret dili öğrenilmesi gerekiyor. Televizyonda altyazı ve çevirmen yok, bu durum bizim için zorlayıcı," dedi.

Tekirdağ'da matematik öğretmeni ve yazar Süreyya Ülkü Güler de down sendromlu kızı İnci sayesinde öğrencilerinin engelli bireylere yönelik farkındalığının arttığını belirtti. Güler, "Kızımla birlikte bir çocuk kitabı yazdık; ana karakteri inci olan 'Downsendrella' kitabıyla farkındalık yaratmaya çalışıyoruz," diye ekledi.

Etkinlikte, engelli Hatice Özkan da videokonferans ile bağlanarak eğitim hayatı ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Programa akademisyenler, öğrenciler ve engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de engelliler ve yakınları, başarı hikayelerini ve hayatlarını kolaylaştıracak isteklerini...

Edirne'de engelliler ve yakınları, başarı hikayelerini ve hayatlarını kolaylaştıracak isteklerini düzenlenen etkinlikte katılımcılarla paylaştı. Tekirdağ'da yaşayan matematik öğretmeni ve yazar Süreyya Ülkü Güler de down sendromlu kızı İnci ile programa katıldı.

Edirne'de engelliler ve yakınları, başarı hikayelerini ve hayatlarını kolaylaştıracak isteklerini...

Edirne'de engelliler ve yakınları, başarı hikayelerini ve hayatlarını kolaylaştıracak isteklerini düzenlenen etkinlikte katılımcılarla paylaştı. Tekirdağ'da yaşayan matematik öğretmeni ve yazar Süreyya Ülkü Güler de down sendromlu kızı İnci ile programa katıldı.

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