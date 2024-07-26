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Edirne'de Eşinin Bıçakladığı Kadın Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan tartışmada bir kadın, eşinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:39
Edirne'de Eşinin Bıçakladığı Kadın Hayatını Kaybetti

Edirne'de Gözyaşartan Olay

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Aşçıoğlu Mahallesi'nde 35 yaşındaki U.T., eşi C.T. ile bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışma büyüyerek şiddete dönüştü.

Tartışma Kanlı Bitti

Tartışmanın ardından U.T, eşi C.T'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen C.T. hayatını kaybetti.

Polis Olayı Soruşturuyor

Olay yerine gelen polis ekipleri, U.T'yi olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu tür olayların önlenmesi ve farkındalığın artırılması için toplum olarak harekete geçmemiz gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

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