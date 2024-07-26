Edirne'de Eşinin Bıçakladığı Kadın Hayatını Kaybetti

Edirne'de Gözyaşartan Olay

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Aşçıoğlu Mahallesi'nde 35 yaşındaki U.T., eşi C.T. ile bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışma büyüyerek şiddete dönüştü.

Tartışma Kanlı Bitti

Tartışmanın ardından U.T, eşi C.T'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen C.T. hayatını kaybetti.

Polis Olayı Soruşturuyor

Olay yerine gelen polis ekipleri, U.T'yi olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.