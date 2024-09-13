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Edirne'de FETÖ ile Bağlantılı İki Şüpheli Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Edirne'de bulunan iki FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:07
Edirne'de FETÖ ile Bağlantılı İki Şüpheli Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olan iki kişi, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunarak güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Güvenlik birimleri, Meriç ilçesi çevresinde 1. derece askeri yasak bölgede gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan H.G. ve P.S. isimli şahısları gözaltına aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, yakalanan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi.

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