Edirne'de FETÖ ile İlgili 2 Şüpheli Yakaladı

Edirne'de FETÖ Bağlantılı Şüpheliler Yakalandı

Edirne'de, FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen iki şüpheli, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan K.A. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda, zanlıların FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi. Bu gelişme, terörle mücadele çalışmalarının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.