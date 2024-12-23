Edirne'de FETÖ ile İlişkili İki Zanlı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Ele Geçirildi

Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen iki zanlı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yapılan operasyonda, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenlenen baskınla, İ.Ö. ve Z.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, zanlıların Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma girişiminde bulunduğunu tespit etti.

Operasyon sonucunda, şüphelilerin FETÖ ile olan bağlantılarının kuvvetle tespit edildiği bildirildi. Edirne'deki bu olay, terör örgütüyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.