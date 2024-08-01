Edirne'de FETÖ Şüphelileri ve Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Edirne'de Sınır Güvenliği Operasyonu

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan iki FETÖ şüphelisi ve 23 düzensiz göçmen, Edirne'de düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Minibüs Durduruldu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda sınır kapısı yakınlarında bir minibüsü durdurdu. Gerçekleştirilen detaylı aramalarda, söz konusu minibüste Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi ile birlikte 23 düzensiz göçmen bulundu.

El Konulan Malzemeler

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yanında iki adet bot ele geçirildi. Bu durum, yakalanan grubun Türkiye üzerinden Yunanistan'a kaçış planlarını ortaya koydu.

Polis Süreci

Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, FETÖ şüphelileri gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, ülkede yasadışı faaliyetlerde bulunan gruplara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi ile 23 düzensiz göçmen yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan 2 adet bota el konuldu.