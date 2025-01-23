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Edirne'de FETÖ Şüphelisi Eski Hakim ve Savcı Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Edirne'de, FETÖ bağlantılı eski hakim ve savcı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltı işlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:38
Edirne'de FETÖ Şüphelisi Eski Hakim ve Savcı Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Edirne'de FETÖ Şüphelisi Eski Hakim ve Savcı Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan eski hakim ve savcı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları ortak çalışma neticesinde TEM otoyolu yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Eski Hakim ve Savcı Tespit Edildi

Durdurulan otomobilde, FETÖ şüphelisi olarak aranan meslekten ihraç edilen hakim E.G. ile savcı I.K.'nın bulunması dikkat çekti. İki eski yargı mensubunun Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı belirlendi.

Yakalanan eski hakim ve savcı, emniyetteki işlemleri sürmekte olup, detaylı incelemelerin devam ettiği ifade edilmektedir.

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