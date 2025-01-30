Edirne'de FETÖ Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışını engellemek amacıyla yaptıkları koordineli çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Bu kapsamda, FETÖ şüphelisi H.K, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.