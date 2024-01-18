Edirne'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürleri yakalandı: Yunanistan'a kaçarken ele geçirildi

Edirne'de eski emniyet müdürleri, kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken sınır güvenlikleri tarafından ele geçirildi.

Edirne'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürleri yakalandı: Yunanistan'a kaçarken ele geçirildi
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Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi Alibey köyü civarında 1. derece askeri yasak bölge içinde denetim yaparken, Yunanistan'a sızmaya çalışan bir grubu yakaladı. Tutuklanan şüphelilerin kimlikleri kontrol edildiğinde, FETÖ mensubu olmak suçlamasıyla aranmakta olan eski emniyet müdürleri oldukları ortaya çıktı.

FETÖ ÜYELERİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİ YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANDILAR

S.Ç. ve Y.K. isimli şahısların 6 yıl 10 ay 15 gün ve 7 yıl 6 ay hapis cezaları kesinleşmişken, H.B. isimli şahsın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla temyiz süreci devam ederken, üçü de Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 1. derece askeri yasak bölgede yakalandı. Şüpheliler jandarmada sorgulanıyor.

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