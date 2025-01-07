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Edirne'de FETÖ'ye Bağlı 2 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de FETÖ ile bağlantılı 2 zanlı, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:33
Edirne'de FETÖ'ye Bağlı 2 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yakaladı

Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 zanlı, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında gerçekleştirdikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan G.A. ve N.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan incelemeler neticesinde, şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi.

Bu yakalamalar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve terörle mücadele çalışmalarının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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