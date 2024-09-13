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Edirne'de FETÖ Zanlıları Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Keşan'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı, bir göçmen kaçakçısı ise serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:52
Edirne'de FETÖ Zanlıları Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Yunanistan'a Kaçış Plansı İflas Etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şüpheli, emniyet güçlerinin operasyonuyla tutuklandı.

Olayın Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili takibe aldı. Malkara-Keşan yolunda gerçekleştirilen durdurma işlemi sonucunda, araçta 3 FETÖ şüphelisi ve bir göçmen kaçakçısı vaziyeti olan kişinin yakalandığı bildirildi.

Gözaltı ve Mahkeme Süreci

Otomobilde bulunan FETÖ şüphelileri E.S, S.M ve G.K ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi F.D emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 FETÖ zanlısı çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

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