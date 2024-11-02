Edirne'de Gastronomi Festivali Coşkusu

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali

Edirne'de gerçekleştirilen ve her yıl büyük ilgi gören "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali", şeflerin katılımlarıyla yemek tanıtımları ve ikramlarla devam ediyor.

Karaağaç'ta Gastronomi Buluşması

Festivalin ikinci gününde Karaağaç'taki tarihi tren garında yemek tanıtımı etkinlikleri gerçekleştirildi. Stantlar oluşturularak, katılımcılara yöresel yemeklerin yapılışı uygulamalı olarak gösterildi. Şefler tarafından yapılan Osmanlı saray mutfağına ait lezzetler, Yunan mutfağının ünlü makarnası pastitsio, kaşık helvası ve ıspanak borani gibi örnekler ikram edildi.

Yöresel Ürünler ve Kültürel Zenginlik

Katılımcılar, Edirne'nin yöresel ürünlerini incelemek üzere stantları ziyaret etme fırsatı da buldu. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Edirne'nin mutfak kültürü, hem ülkemizin hem de dünyanın gözdesi konumundadır. Bu festival, o zenginliğin bir parçası" diyerek festivalin önemine vurgu yaptı.

Şefler ve Etkinlikler

Soytürk, festivalde Balkanlar'ın 9 ülkesinden 12 şefin yöresel ürünleri atölyelerde yapacağını ve Türkiye'nin önde gelen şeflerinin de etkinliklere katılacağını belirtti. "Anadolu, Rumeli ve Edirne mutfağına ait lezzetlerin tanıtımını yapıyoruz. Müzik etkinlikleriyle de festivale renk katıyoruz" dedi.

Sanat ve Eğlence

Festival boyunca, Turgay Başyayla, Murat Mermer gibi sanatçılar konser verecek. Önceki gün ise Evrim Kaşıkçı ve Nikos Grammatidis misafirlerle buluşarak müzikal bir deneyim sundular. Soytürk, "Dolu dolu bir festival yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz" diyerek festival katılımına davet etti.

Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nin ikinci günü etkinlikleri yemek tanıtımı ve ikramlarla başladı. Karaağaç'taki tarihi tren garında devam eden festivalde şefler katılımcılarla buluştu. Stantlarda oluşturulan atölyelerde de yöresel yemeklerin yapılışı uygulamalı olarak anlatıldı.

Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nin ikinci günü etkinlikleri yemek tanıtımı ve ikramlarla başladı. Karaağaç'taki tarihi tren garında devam eden festivalde şefler katılımcılarla buluştu. Stantlarda oluşturulan atölyelerde de yöresel yemeklerin yapılışı uygulamalı olarak anlatıldı.