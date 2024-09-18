Edirne'de Gaziler ve Gençler Arasında Spor Dolu Etkinlik

Edirne'de Gaziler ve Gençler Sporla Buluştu

Edirne'de gaziler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. "Koşabiliyorken Koş" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, Gaziler Günü dolayısıyla özel olarak hazırlandı.

Musabeyli Korusu'nda Bir Araya Geldiler

Edirne Valiliği'nin destekleriyle hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe 60 gazi ve genç katıldı. Etkinlik önce Osmanlı tarzında bir kahvaltı ile başladı, ardından geleneksel spor oyunları gerçekleştirildi.

Spor Aktiviteleri ve Anılar

Gençlerle birlikte atıcılık, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç gibi spor aktiviteleri gerçekleştiren gaziler, zipline da yaptı. Huzurevi sakinlerinin de katıldığı bu etkinlikte, gaziler gençlere askerlik anılarını anlattı.

Kuşaklar Arası Buluşma

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, etkinlikler hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Yunus Sezer önderliğinde güzel programlar düzenlediklerini ifade etti. Gazilerin geleneksel spor alanında adeta askerlik anılarını yeniden yaşadığını belirten Ak, doğayla iç içe olan bu alanda gelecekte de haftalık etkinlikler planlandığını dile getirdi.

Gazilerden Spor Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ise etkinliğin kuşaklar arası bir buluşma sağladığını belirtti. Kıbrıs gazisi Fevzi Demir, etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşarken, spor alanının askeri eğitim tesislerine benzediğini ifade etti. Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal, spor yapmayı hiç bırakmadığını vurguladı. Güneydoğu gazisi Sergülen Güzar da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı. Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi. Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı. Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.