Edirne'de Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Edirne'de Gazze Saldırılarına Karşı Gösteri

Edirne'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilmek üzere halk toplandı. Protesto, Eski Cami önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi öncülüğünde gerçekleşti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi.

AGD Başkanından Çarpıcı Açıklamalar

AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarında 50 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. İriş, Gazze'de yaşananları insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak nitelendirerek, "Siyonist İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçti. 115 binden fazla kişi yaralandı veya sakat kaldı. Şehit olanların büyük bir kısmı çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazetecilerdir," dedi.

Sağlık Altyapısı Çökmüş Durumda

İriş, Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in saldırıları nedeniyle tamamen çöktüğünü ifade etti. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanlarının da bu saldırılarla yıkıldığını belirtti.

İnsani Kriz ve Abluka

İriş ayrıca, "İsrail, Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım yapıyor. 2 milyondan fazla insan açlık kriziyle karşı karşıya. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. Tüm bunlar, Siyonist İsrail'in bir halkı sistematik olarak yok etmeye yönelik vahşi katliamlarıdır," diyerek durumu daha da vurguladı.

Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Eski Cami önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası toplandı.

Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Eski Cami önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası toplandı.