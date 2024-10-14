Edirne'de Gizli Bölmede Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Otomobilde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne, Türkiye - Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'na çıkış yapmak üzere gelen bir Bulgaristan plakalı otomobilde yapılan aramalarda, gizli bölmelere saklanmış şekilde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Arama Operasyonu ve Tutuklama Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, belirlenen şüpheli araca yönelik kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan detaylı arama neticesinde, araç altında oluşturulmuş gizli bölmelere gizlenmiş olan 2 Suriye uyruklu göçmen tespit edildi.

Bulgarlara Yönelik Yasal İşlemler Başlatıldı

Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü olan A.A.N. ve K.İ.C isimli iki Bulgar vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.