Edirne'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de Sağanak Yağışın Etkileri

Edirne'de, gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman kuvvetlenen gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteorolojik verilerine göre, kentteki nem oranı yüzde 92 iken, hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülmektedir.

Su Birikintileri Oluştu

Sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, özellikle trafik akışında aksamalar görüldü. Bu durumu önlemek için, polis ekipleri kavşaklarda gerekli tedbirleri aldı.

Vatandaşlar Şemsiyeleriyle Dışarıda

Yağışın yarına kadar etkili olması beklenirken, mesaiye giden vatandaşlar da şemsiye ile korunmaya çalışıyor. Hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Edirne'de, sabah saatlerinde ara ara kuvvetlenen yağmur yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Edirne'de, sabah saatlerinde ara ara kuvvetlenen yağmur yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Edirne'de, sabah saatlerinde ara ara kuvvetlenen yağmur yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Edirne'de, sabah saatlerinde ara ara kuvvetlenen yağmur yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Edirne'de, sabah saatlerinde ara ara kuvvetlenen yağmur yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Edirne'de, sabah saatlerinde ara ara kuvvetlenen yağmur yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Edirne'de, sabah saatlerinde ara ara kuvvetlenen yağmur yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Edirne'de, sabah saatlerinde ara ara kuvvetlenen yağmur yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunmaya çalıştı.