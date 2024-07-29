Edirne'de Göletteki Kuraklık Balık Ölümlerine Neden Oldu

Edirne'deki Kuraklık Problemi: Çömlekköy Göleti'nde Balık Ölümleri

Lalapaşa ilçesinde bulunan Çömlekköy Göleti, düşük su seviyeleri nedeniyle oksijen yetersizliği sorunuyla karşı karşıya kaldı. 1987 yılında inşa edilen bu gölete, kuraklık ve aşırı sıcak hava koşulları sebebiyle yağışların olmaması sonucu su yanıtı düştü.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk'ün Açıklamaları

Taner Öztürk, bu olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Son yılların en sıcak ve kurak yazını yaşıyoruz. Bu gölet kuruma noktasına geldi ve daha önce su seviyesi düşmüştü ama ilk defa böyle bir balık ölümü ile karşılaşıyoruz. Bu durum, Trakya'daki kuraklığın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor" dedi.

Öztürk, yağmur eksikliğinin tarımsal ürünleri etkilediğini, nehirlerin kurumaya başladığını ve şimdi de göletlerde balık ölümleri yaşandığını ifade etti. "Bu gölet, hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamakta önemliydi, ama su seviyesi düştü ve hayvanlarımızı meralara çıkaramaz hale geldik. Göleti besleyen su kaynakları da kurudu, bu nedenle su takviyesi yapılamadı ve oksijen seviyesi azaldı. Sonuç olarak balıklar yaşamlarını yitirmeye başladı" diye ekledi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.