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Edirne'de Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü: Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sabaha karşı etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü ve hayatı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:16
Edirne'de Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü: Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sabaha karşı etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kent, sisle kaplandı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metreye kadar düştü. Bu durum, şehirdeki trafik akışını da zorlaştırırken, polis ekipleri kavşaklarda önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere, kentteki birçok tarihi anıt eser sisin etkisiyle görünmez hale geldi. Sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar...

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar...

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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