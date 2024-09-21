Edirne'de Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: CHP Milletvekili Ediz Ün'ün Aracında Ele Geçirildi

Edirne'de Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu

Edirne'de gerçekleştirilen bir gümrük kaçakçılığı operasyonu, CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait bir aracın durdurulmasıyla ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu Gişeleri'nde durdurulan araçta, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Aracın içerisindeki F.A. ve Ç.R.Ç. isimli şahıslar, rızalarıyla 530 boş elektronik sigara kutusu, 2,242 elektronik sigara kiti, 2,790 elektronik sigara başlığı, 1,275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini operasyon ekiplerine teslim etti.

Serbest Bırakılma ve Açıklamalar

Şüpheliler, “gümrük kaçakçılığı” suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Araçtaki malzemelerin kendisine ait olduğunu öğrenen Ediz Ün, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, aracı gayri resmi danışmanı F.A'ya verdiğini belirtti.

Ediz Ün'ün Açıklamaları

Ün, olayla ilgili olarak, “Suç duyurusunda bulundum” diyerek, F.A'nın Ç.R.Ç. ile birlikte gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktığına dair bilgiyi kolluk kuvvetlerinden öğrendiğini ifade etti. Ün, sözlerine şöyle devam etti:

“Bahsedilen şahıslar, Edirne Milletvekili olmam ve aracın plakasının bana tahsisli olması gibi ayrıcalıkları bilgim ve iradem dışında kullanmak istemişlerdir. Araçta arama yapılmasına muvafakat ettim ve gerekli tüm adli işlemlerin yapılması için talepte bulundum.”

Ediz Ün, zanlılar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu da sözlerine ekledi.