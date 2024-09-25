Edirne'de Güvenli Eğitim Uygulaması Ebeveyn Polislere Emanet

Edirne'de 'Güvenli Eğitim' Uygulaması

Edirne ilinde, okulların giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Güvenli Eğitim' projesinde, ebeveyn polisler aktif rol alıyor.

Ebeveyn Polislere Öncelik

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, öğrencilerin güvenli bir biçimde okuldan içeri girmeleri ve çıkmalarını sağlamak için, yerel okul çevresindeki polis görevlendirmesini güncelledi. Bu yeni düzenleme ile okulda çocuğu olan polislere öncelik verilerek, güvenlik görevlileri belirlenecek.

Okul Çevresi Güvenliği

Karaburun, ebeveyn polislerin çocuklarının okula gitmesi nedeniyle daha duyarlı olduklarını ve bu sebeple güvenlikten sorumlu olmalarının önemine vurgu yaptı. Mahalle Buluşmaları toplantısında yaptığı açıklamada, trafik düzenleme ve güvenlik için velilerin okul çevresinde aktif rol alacağını dile getirdi.

Okul Polisi Yelekleri

Ayrıca, veli polisler için 'Okul Polisi' yelekleri yaptırılacağı bilgisini veren Karaburun, bu yelekleri giyen kişilerin okul çevresindeki trafik akışını ve güvenliği denetleyeceklerini belirtti.

Karaburun, velilerin dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili olarak, “Çocukların olduğu yerde işi olmayan bir kişi varsa, Velilerdir, öğretmenlerdir veya başka bir görevleri yok ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılacak ve ilgisiz kişiler okul çevresinden uzaklaştırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.