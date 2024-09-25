DOLAR
34,14 -0,13%
EURO
38,22 -0,08%
ALTIN
2.914,32 0,09%
BITCOIN
2.179.735,95 0,54%

Edirne'de Güvenli Eğitim Uygulaması Ebeveyn Polislere Emanet

Edirne, okul güvenliğini artırmak için ebeveyn polislerle yeni bir uygulama başlattı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:25
Edirne'de Güvenli Eğitim Uygulaması Ebeveyn Polislere Emanet

Edirne'de 'Güvenli Eğitim' Uygulaması

Edirne ilinde, okulların giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Güvenli Eğitim' projesinde, ebeveyn polisler aktif rol alıyor.

Ebeveyn Polislere Öncelik

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, öğrencilerin güvenli bir biçimde okuldan içeri girmeleri ve çıkmalarını sağlamak için, yerel okul çevresindeki polis görevlendirmesini güncelledi. Bu yeni düzenleme ile okulda çocuğu olan polislere öncelik verilerek, güvenlik görevlileri belirlenecek.

Okul Çevresi Güvenliği

Karaburun, ebeveyn polislerin çocuklarının okula gitmesi nedeniyle daha duyarlı olduklarını ve bu sebeple güvenlikten sorumlu olmalarının önemine vurgu yaptı. Mahalle Buluşmaları toplantısında yaptığı açıklamada, trafik düzenleme ve güvenlik için velilerin okul çevresinde aktif rol alacağını dile getirdi.

Okul Polisi Yelekleri

Ayrıca, veli polisler için 'Okul Polisi' yelekleri yaptırılacağı bilgisini veren Karaburun, bu yelekleri giyen kişilerin okul çevresindeki trafik akışını ve güvenliği denetleyeceklerini belirtti.

Karaburun, velilerin dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili olarak, “Çocukların olduğu yerde işi olmayan bir kişi varsa, Velilerdir, öğretmenlerdir veya başka bir görevleri yok ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılacak ve ilgisiz kişiler okul çevresinden uzaklaştırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim"...

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim"...

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim"...

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim"...

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim"...

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim"...

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Polisler öğrenci ve velilere bilgilendirici broşür dağıttı.

İLGİLİ HABERLER

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'deki Para Sayma Skandalında İlk Duruşma Gerçekleşti
2
Japonya, Çin'in ICBM Testini Bildirmediğini Açıkladı
3
Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti: Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu
4
CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nü Kutladı
5
Kuzey Kore'den ABD'ye Quad Zirvesi Hakkında Sert Eleştiriler
6
Altın Madalyalı Para Yüzücü Umut Ünlü: Engellilere Umut Olmak İstiyorum
7
Almanya'da Marjinal Partilerin Yükselişi: Demokratik Sisteme Tehdit

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları