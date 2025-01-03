DOLAR
35,37 -0,1%
EURO
36,46 -0,29%
ALTIN
3.015,52 0,18%
BITCOIN
3.425.533,66 0,54%

Edirne'de Hamsi Fiyatları 100 Liraya Düşünce Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Edirne'de hamsi fiyatları 300 liradan 100 liraya düşünce balık pazarında yoğun ilgi yaşandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:56
Edirne'de Hamsi Fiyatları 100 Liraya Düşünce Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Edirne'de Hamsi Satışları Patladı

Edirne'de geçen hafta kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı, bu hafta 100 liraya düşünce, balık pazarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Balıkpazarı Caddesi'nde, balıkçılar tezgahtarında hamsinin tükendiği bildirildi.

Fiyat Düşüşü Vatandaşları Sevindirdi

Balıkçılar, 200 liralık fiyat düşüşü sonrası kalabalık bir müşteri kitlesiyle karşılaştıklarını aktardı. Balıkçı Yusuf Çimen, Karadeniz'deki hamsi bolluğu nedeniyle fiyatların düştüğünü belirterek, "Bugün balığa büyük rağbet var. Bu kadar düşeceğini tahmin etmemiştik. Hamsinin düşmesinin nedeni, Kıyıköy’den gelen yoğun hamsi." ifadelerinde bulundu.

Yusuf Çimen, 150 kasa hamsi sattıklarını ve bu miktarın toplamda yaklaşık 2 ton civarında olduğunu da sözlerine ekledi. İki hafta daha fiyatların bu şekilde devam etmesini beklediklerini söylediler.

Vatandaşların Memnuniyeti

İşte vatandaşlardan Mehmet Sarıbaşoğlu da, balık fiyatlarının düşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, piyasalardaki bu olumlu gelişmenin devam etmesini istediklerini ifade etti.

Edirne'de kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya düşünce, kasalarca balık kısa...

Edirne'de kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Edirne'de kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya düşünce, kasalarca balık kısa...

Edirne'de kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarını Açıkladı: Rekor Seviyelere Ulaşıldı
2
İstanbul'da Bebek Ölümlerine Sebep Olduğu İddia Edilen 18 Şüpheli İçin Fezleke Hazırlandı
3
Balıkesir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
4
Antalya Körfezi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
5
Ayasofya'nın Yer Altı Yapıları Temizlenerek Ziyarete Açılacak
6
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı
7
CHP'li Erhan Adem: Suriye’nin Toprak Bütünlüğü Sağlanmalı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!