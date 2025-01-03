Edirne'de Hamsi Fiyatları 100 Liraya Düşünce Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Edirne'de Hamsi Satışları Patladı

Edirne'de geçen hafta kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı, bu hafta 100 liraya düşünce, balık pazarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Balıkpazarı Caddesi'nde, balıkçılar tezgahtarında hamsinin tükendiği bildirildi.

Fiyat Düşüşü Vatandaşları Sevindirdi

Balıkçılar, 200 liralık fiyat düşüşü sonrası kalabalık bir müşteri kitlesiyle karşılaştıklarını aktardı. Balıkçı Yusuf Çimen, Karadeniz'deki hamsi bolluğu nedeniyle fiyatların düştüğünü belirterek, "Bugün balığa büyük rağbet var. Bu kadar düşeceğini tahmin etmemiştik. Hamsinin düşmesinin nedeni, Kıyıköy’den gelen yoğun hamsi." ifadelerinde bulundu.

Yusuf Çimen, 150 kasa hamsi sattıklarını ve bu miktarın toplamda yaklaşık 2 ton civarında olduğunu da sözlerine ekledi. İki hafta daha fiyatların bu şekilde devam etmesini beklediklerini söylediler.

Vatandaşların Memnuniyeti

İşte vatandaşlardan Mehmet Sarıbaşoğlu da, balık fiyatlarının düşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, piyasalardaki bu olumlu gelişmenin devam etmesini istediklerini ifade etti.

Edirne'de kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Edirne'de kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.