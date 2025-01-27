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Edirne'de Hayvan Barınağındaki Köpek Yavruları Krizi: 2 Şüpheli Gözaltında

Edirne'deki hayvan barınağında çöpe atılan köpek yavrularıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, hayvanseverlerin dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:54
Edirne'de Hayvan Barınağındaki Köpek Yavruları Krizi: 2 Şüpheli Gözaltında

Edirne'deki Köpek Yavruları Skandalı

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda meydana gelen üzücü bir olayda, köpek yavrularının çöp konteynerine atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İstasyon Mahallesi'ndeki barınağın yanındaki çöplükte, poşet içerisinde bulunan yavruların atıldığı yönündeki ihbar üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) hızla olay yerine sevk edildi.

Hayvanseverlerin Tepkisi

Olay anında barınağı ziyarete gelen bazı hayvanseverler, çöp konteynerine atılan yavruları cep telefonlarıyla kaydetti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak büyük tepki topladı. Olay sonrası Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, barınağa giderek incelemelerde bulundu ve hayvansever derneklerinin temsilcileriyle görüşerek taleplerini dinledi.

Köpek Yavrularının Durumu

Çöpe atılan köpek yavruları, 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Edirne Belediyesi ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, olaya karışan barınak personelinin görevden el çektirildiğini açıkladı. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı...

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı...

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

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