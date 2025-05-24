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Edirne'de İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Edirne'deki İstanbul'un fethi etkinliklerinde, yürüyüş, konserler ve çeşitli gösterilerle tarihi gün coşkuyla anıldı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 01:27
Edirne'de İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de İstanbul'un Fetih Coşkusu

Edirne, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlikler, "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı çerçevesinde gerçekleştirildi ve kapsamlı bir fetih yürüyüşü, konserler ile mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Protokol ve Halk Yürüyüşte Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer ve davetliler, TRT'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncuları ile birlikte Şükrüpaşa İlkokulu önünden Selimiye Meydanı'na kadar mehteran müziği eşliğinde yürüdü. Yürüyüş boyunca temsili yeniçeriler ve leventler de korteje eşlik etti.

Saygı Duruşu ve Dualar ile Başlayan Etkinlikler

Selimiye Meydanı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, bir din görevlisi tarafından Bakara ve Fetih surelerinden ayetler okundu.

Fatih Sultan Mehmet ve Fetih Ruhu

Edirne Valisi Yunus Sezer, konuşmasında İstanbul'un fethinin tarihi ve manevi önemine vurgu yaparak, "Fethin bir mekan işi değil, bir ruh işi olduğunu" ifade etti. Sezer, Edirne'nin yalnızca bir başkent değil, aynı zamanda bir ruh ve medeniyetin yoğrulduğu merkez olduğuna dikkat çekti.

Geleceğe Taşınan Bir İdeal

Sezer, Edirne ruhunun, fetih ruhunun gençlere aktarılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Bu milletin mayası sağlamdır. Bize düşen sadece nöbettir, bu nöbet kıyamete dek sürecektir" diyerek, gençlere hitap etti.

Fetih Anlatımında Sanat ve Gösteriler

Etkinliklerde sadece konuşmalarla kalınmadı. Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, "Çırpınırdı Karadeniz" gibi eserlerden oluşan bir konser verdi. Ayrıca, tarihi yolculuğu görselleştiren 3D animasyonlar Selimiye Camisi'nde sunuldu.

Katılım ve Destekler

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve diğer birçok yetkili hazır bulundu.

Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un...

Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında "Büyük fetih yürüyüşü", konserler ve mapping gösterisi düzenlendi. Selimiye Meydanı'ndaki programı çok sayıda vatandaş izledi.

Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un...

Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında "Büyük fetih yürüyüşü", konserler ve mapping gösterisi düzenlendi. Selimiye Meydanı'ndaki programı çok sayıda vatandaş izledi.

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