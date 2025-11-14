Edirne'de Kaçan Motosiklet Polis Aracına Çarptı: 2 Yaralı
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yaptı
Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 22 KL 254 plakalı motosiklet sürücüsü B.B.Y., kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında motosiklet, bir polis aracına çarparak yola savruldu.
Kazada motosiklet sürücüsü B.B.Y. ile yolcu konumundaki kardeşi U.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. Polis olayın sebeplerini ve kaçış nedenini araştırıyor.
