Edirne'de Kaçan Motosiklet Polis Aracına Çarptı: 2 Yaralı

Edirne'de dur ihtarına uymayan motosikletin polis aracına çarpması sonucu sürücü B.B.Y. ve kardeşi U.Y. yaralandı; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 00:14
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yaptı

Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 22 KL 254 plakalı motosiklet sürücüsü B.B.Y., kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında motosiklet, bir polis aracına çarparak yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü B.B.Y. ile yolcu konumundaki kardeşi U.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. Polis olayın sebeplerini ve kaçış nedenini araştırıyor.

