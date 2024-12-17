Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de Silahlı Saldırı: Yaralı Sayısı Artıyor

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kağıt toplama aracına yönelik yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan Y.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı T.G.'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Alınan bilgilere göre, A.D. adındaki saldırgan, Y.K. ve T.G.'nin bulunduğu araçta ateş açtı. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek durumu değerlendirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıdan sonra otomobille kaçmaya çalışan A.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Valilikten ve Belediyeden Açıklamalar

Edirne Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmıştır.” şeklinde bilgi verdi.

Edirne Belediyesi ise sosyal medya ve basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Olayda zarar gören araç, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracı olup, saldırı bu şahsa bağlı çalışan personeline yönelik gerçekleşmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, söz konusu olayın belediyemizle herhangi bir bağlantısı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.