DOLAR
35,01 -0,09%
EURO
36,73 -0,06%
ALTIN
2.968,34 0,26%
BITCOIN
3.623.410,86 3,13%

Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Edirne'de kağıt toplama aracına yönelik silahlı saldırının zanlısı adliyeye sevk edildi. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:04
Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Edirne'de Kağıt Toplama Araçlarına Yönelik Silahlı Saldırı

Edirne'de, kağıt ve atık ambalaj toplama aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu gözaltına alınan şüpheli A.D, adliyeye sevk edildi. Saldırı, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Olay sırasında Yücel Kara (42) ve T.G kağıt toplama kamyonunda bulunuyordu. Şüpheli A.D, kamyona silahla ateş açarak yaralanmalara neden oldu. Yaralılardan Yücel Kara, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltı Süreci

Olayın ardından A.D. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çelik yelek giymiş olarak görüntülendi. Diğer gözaltındaki zanlıların işlemleri ise sürmekte.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Yücel Kara'nın cenazesi, Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'na defnedildi.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği...

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği...

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Semt Pazarında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
2
Lübnan'da Ateşkesi İzleme Komitesi Toplandı: BMGK 1701 Uygulaması İçin Çalışmalar Başladı
3
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 25 Kişi Kaçırıldı
4
Kongo'da İsyancılar Mbingi Kontrolünü Ele Geçirdi
5
Starmer: Esed Rejiminin Yıkılması Memnuniyetle Karşılanmalı
6
İBB Şehir Tiyatroları, Macar Devlet Tiyatrosu'nun 'Bank Ban' Eserini Sahneledi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı