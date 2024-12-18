Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Edirne'de Kağıt Toplama Araçlarına Yönelik Silahlı Saldırı

Edirne'de, kağıt ve atık ambalaj toplama aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu gözaltına alınan şüpheli A.D, adliyeye sevk edildi. Saldırı, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Olay sırasında Yücel Kara (42) ve T.G kağıt toplama kamyonunda bulunuyordu. Şüpheli A.D, kamyona silahla ateş açarak yaralanmalara neden oldu. Yaralılardan Yücel Kara, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltı Süreci

Olayın ardından A.D. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çelik yelek giymiş olarak görüntülendi. Diğer gözaltındaki zanlıların işlemleri ise sürmekte.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Yücel Kara'nın cenazesi, Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'na defnedildi.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.