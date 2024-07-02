Edirne’de feci kaza kamyonet traktör römorkuna çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti!

Edirne'de korkunç bir trafik kazası yaşandı. Gelibolu'dan Keşan'a seyahat eden Mustafa Karayiğit yönetimindeki kamyonet, Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında S.K. tarafından kullanılan buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet adeta hurdaya döndü.

Yardım Ekipleri Hızla Olay Yerine Ulaştı

Kazayı gören çevredeki sürücüler hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla gelen ekipler, kaza alanını güvenlik altına aldı ve yaralılara müdahale etmeye başladı.

Ölü ve Yaralılar Belirlendi

Kamyonetin sürücüsü Mustafa Karayiğit, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette yolcu olarak bulunan Beytullah Karayiğit (18) ve kasadaki Emin Karayiğit (12) de kazada yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü S.K. ise yaralı olarak Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.