Edirne'de Kanola Tohumu Dağıtımı: Vali Yunus Sezer İlk Ekimde Traktöre Geçti

Edirne'de kanola tohumları çiftçilere dağıtıldı

"Kanola Üretiminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında destek

Edirne'de yürütülen "Kanola Üretiminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine Vali Yunus Sezer katıldı ve Hanlıyenice köyünde gerçekleştirilen etkinlikte konuştu.

Vali Sezer, Edirne'nin kanola üretiminde Türkiye'de 2. sırada olduğunu belirtti. Kentte kanola ekim alanını gelecek yıl 27 bin dekardan 50 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sezer, ayçiçeği üretimindeki düşüşe dikkat çekerek şunları söyledi: "Ayçiçeği kuraklığa dayanıklı bir bitki değil. Bunun alternatifi de kanola olacaktır." Ayrıca verim farklarına işaret ederek, "Verim 80 kilogram civarında, sulanan arazilerde ise 350-400 kilogram civarında" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Sezer, iklim koşullarını göz önünde bulundurarak çiftçilere kuraklığa dayanıklı ve getirisi yüksek ürünleri sunmaya devam edeceklerini ifade etti ve kanola üretimine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Sezer, "Gelir bakımından da çiftçilerimizi en fazla mutlu eden ürünlerden bir tanesi kanola olmuştur." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise kanolanın dünyada geniş ekim alanına sahip önemli bir yağ bitkisi olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı. Törenin sonunda Vali Yunus Sezer, tohum dağıtımının ardından tarlada direksiyon başına geçerek traktörle ilk kanola ekimini gerçekleştirdi.