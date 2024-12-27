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Edirne'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Lalapaşa'da yollar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:34
Edirne'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Edirne'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

Alkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışını beraberinde getirdi. Özellikle Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde ve çevre köylerde kar etkili oldu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı Yolu Kapandı

Kar yağışı nedeniyle Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu da beyaza büründü. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Hava Durumu Bilgileri

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgedeki hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek bölgelerde kar yağışı...

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek bölgelerde kar yağışı...

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.

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