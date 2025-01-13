Edirne'de Kar Yağışı Yeniden Etkili Olmaya Başladı

Edirne'de Kar Yağışı Yeniden Başladı

Edirne'nin merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren kentte, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa bir süreliğine etkisini yitirmişti.

Bugün hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yeniden etkili olduğu gözlemleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 5 derece kadar düşmesi bekleniyor.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle kuzeydeki köyler ile Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde temizleme ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Edirne Belediyesi ekipleri de kar yağışının etkisini azaltmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar etkili olacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, kentin beyaz bir örtü ile kaplanması, vatandaşlar tarafından Selimiye Meydanı'nda özçekimler için yoğun ilgi gösterilmesine neden oldu.

Edirne kent merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Edirne kent merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.