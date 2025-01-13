Edirne'de Kar Yağışı Yeniden Etkili Olmaya Başladı

Edirne'de kar yağışı etkisini artırdı, sıcaklık düşüyor ve 15 Ocak'a kadar sürmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:51
Edirne'de Kar Yağışı Yeniden Etkili Olmaya Başladı

Edirne'de Kar Yağışı Yeniden Başladı

Edirne'nin merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren kentte, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa bir süreliğine etkisini yitirmişti.

Bugün hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yeniden etkili olduğu gözlemleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 5 derece kadar düşmesi bekleniyor.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle kuzeydeki köyler ile Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde temizleme ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Edirne Belediyesi ekipleri de kar yağışının etkisini azaltmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar etkili olacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, kentin beyaz bir örtü ile kaplanması, vatandaşlar tarafından Selimiye Meydanı'nda özçekimler için yoğun ilgi gösterilmesine neden oldu.

Edirne kent merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Edirne kent merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Edirne kent merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Edirne kent merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abbas ve Lammy Ramallah’ta Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
2
Başbakan Scholz, Bielefeld'de Filistin Destekçisi Aktivist Tarafından Protesto Edildi
3
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Paniği
4
Myanmar'da Heyelan Faciası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Kırklareli'nde Kar Küreme Aracı Devrildi: 2 Yaralı
6
Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası
7
İsrail, Batı Şeria'da 372 Yasa Dışı Konut İnşasını Onaylama Hazırlığında

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı