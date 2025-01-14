Edirne'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların önlenmesi için ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:33
Edirne'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, son üç gündür etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kentte, kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Ulaşımda güçlük yaşanmaması adına, İl Özel İdaresi ekipleri, 8 ekip, 45 personel ve 25 araçla kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle Lalapaşa, Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçelerinde ekipler, yolda kalan araçları kurtarma çalışmalarını da hızlandırdı.

Edirne Belediyesi ekipleri ise kent merkezinde ve etkilediği diğer ilçe merkezlerinde karla kaplı yolların açılması ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına odaklanmış durumda.

Kar yağışı nedeniyle, özellikle Uzunköprü ilçesinde tüm okulların, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okulların eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Edirne'de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için...

Edirne'de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Edirne Belediyesi ekipleri, gece boyunca kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Edirne'de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için...

Edirne'de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Edirne Belediyesi ekipleri, gece boyunca kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

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