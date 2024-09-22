Edirne'de Kayıp İhbarındaki Korkunç Gerçek

Edirne'de Kayıp İhbarı Ve Sonrası

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yaşanan olayda, kayıp ihbarında bulunan bir zanlı, babasını silahla vurduğunu kabul ederek gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Domurcalı köyünde yaşayan C.Y, kendisinden bir gündür haber alamadığı babası Ş.Y için jandarmaya başvurdu. C.Y, babasının kaybolduğunu bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, Ş.Y'yi bulmak için köyde arama kurtarma çalışmaları başlattı. Ancak, C.Y'nin şüpheli davranışları ekiplerin dikkatini çekti ve ifadesine başvuruldu.

İtiraf Ve Gözaltı

Yapılan sorgulama sonucunda, C.Y, babasını tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca, cinayetin ardından cesedi banyoda parçalayıp ormanda yakarak dere kenarına attığını belirtti.

Bunun üzerine, jandarma ekipleri C.Y'nin tarif ettiği yere giderek, Ş.Y'nin parçalanmış cesedini buldu. Şu an zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.