Edirne'de Kaza: Araç Defalarca Takla Attı, 2 Yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri defalarca takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Havsa istikametinden Edirne'ye seyir halinde olan E.Ü’nün kullandığı 34 FVG 150 plakalı otomobil, kavşağa dönüş yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu Y.S’nin kullandığı X 4099 MB plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle E.Ü. idaresindeki otomobil defalarca takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görüntüler ve soruşturma

Saniye saniye kameraya yansıyan kaza görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

EDİRNE’DE ÇARPIŞAN ARACIN DEFALARCA TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA