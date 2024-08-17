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Edirne'de Kazara Silahla Yaralanan Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

15 yaşındaki D.P, arkadaşının tabancasıyla kazara vurulmasının ardından yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 13:49
Edirne'de Kazara Silahla Yaralanan Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Edirne'de Trajik Olay

Edirne'de gerçekleşen üzücü bir olayda, 15 yaşındaki D.P, arkadaşının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Fatih Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde, 17 yaşındaki K.C.A., belinden çıkardığı tabancayı meraklı arkadaşlarına gösterdi. Bu sırada silahın kazara ateş alması neticesinde, D.P. vurularak ağır yaralandı.

Acil Müdahale ve Sonuç

Olayın hemen ardından durum fark edilir edilmez sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralı kız çocuğu, acil ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen D.P. kurtarılamadı.

K.C.A. Gözaltında

Olayın ardından silahla birlikte K.C.A. gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de, arkadaşının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15...

Edirne'de, arkadaşının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Polis, olayın yaşandığı okul bahçesinde inceleme yaptı.

Edirne'de, arkadaşının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15...

Edirne'de, arkadaşının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Polis, olayın yaşandığı okul bahçesinde inceleme yaptı.

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