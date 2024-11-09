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Edirne'de Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekemen Son Yolculuğuna Uğurlandı

71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Ekemen, Edirne'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:08
Edirne'de Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekemen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Ekemen'in cenazesi, güçlü bir askeri tören ile toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Ekemen, burada hayatını kaybetti.

Cenaze töreni, öğle namazı ardından Mevlana Camisi'nde gerçekleştirildi. Ekemen'in eşi Emine, oğlu Murat Ekemen ve kızı Ayşegül Ekemen Altay, acılı günlerinde taziyeleri kabul etti.

Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, çeşitli kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu gibi isimler katıldı. Askere ve gazilere saygı duruşu ile gerçekleşen törende kalabalık bir vatandaş grubu yer aldı.

Gazinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Edirne'de vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Ekemen'in cenazesi toprağa verildi. Ekemen...

Edirne'de vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Ekemen'in cenazesi toprağa verildi. Ekemen için Mevlana Camisi'nde öğle vakti askeri tören düzenlendi.

Edirne'de vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Ekemen'in cenazesi toprağa verildi. Ekemen...

Edirne'de vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Ekemen'in cenazesi toprağa verildi. Ekemen için Mevlana Camisi'nde öğle vakti askeri tören düzenlendi.

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