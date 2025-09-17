Edirne'de Kiralık Araçla Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan Biri FETÖ Şüphelisi 4 Kişi Yakalandı

Edirne'de Kiralık Araçla Yurt Dışına Çıkma Girişimi: 4 Kişi Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Olayın Detayları

Ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde kiralık bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde FETÖ şüphelisi ihraç astsubay Ö.U., bilişim suçu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan O.B, Türkmenistan uyruklu düzensiz göçmen Y.T. ile araç sürücüsü F.D. oldukları tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltı ve Sonrası

Şüphelilerden ihraç astsubay Ö.U. ve F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. O.B. tekrar cezaevine teslim edilirken, düzensiz göçmen Y.T. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.