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Edirne'de Köpek Yavrularının Çöpe Atılması Olayında İki Zanlıya Adli Kontrol

Edirne'de çöpe atılan köpek yavruları ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:53
Edirne'de Köpek Yavrularının Çöpe Atılması Olayında İki Zanlıya Adli Kontrol

Edirne'de Barınaktaki Köpek Yavrularıskandali

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda gerçekleşen üzülten olayda, köpek yavrularının çöp konteynerine atılması ile birbirine bağlı iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar ışığında, İstasyon Mahallesi'ndeki barınak civarındaki çöp konteynerine bir poşet içerisinde köpek yavrularının atıldığı ihbarı, jandarma ekiplerine ulaştı.

Gözaltına Alınan Şahıslar Adli Kontrol ile Serbest

Bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) yönlendirildi. Olayla bağlantılı olarak barınakta görevli Ş.K. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayvanseverlerin Tepkisi ve İncelemeler

Köpek yavrularının çöpe atılması, barınağı ziyaret eden hayvan severlerin cep telefonlarıyla kaydetmeleriyle sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Olayın ardından Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, barınağa giderek durumu inceledi ve hayvansever dernekleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Yavrular Tedavi Altında

Olayın ardından, 22 Dost Eli Derneği köpek yavrularını tedavi için veterinere götürdü. Ayrıca, belediye tarafından konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve barınaktaki personelin görevden el çektirildiği bildirildi.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı...

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı...

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

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